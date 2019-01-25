外客帶肉被罰20萬恐現金不夠？ 防檢局：可刷卡轉帳

2019-01-25 14:12

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為防範非洲豬瘟入侵，從今天起外國人如果違規從疫區攜帶肉品入境被查獲，未繳交新台幣20萬元罰鍰，將禁止入境；農委會表示，旅客若現金不足，可透過刷信用卡、銀行轉帳、ATM提款支應。截至中午前，並沒有發生旅客違規攜帶肉品，而遭20萬元罰鍰的案件。

農委會副主委黃金城表示，沒辦法繳清20萬，旅客5年內都沒辦法申請入境，而被拒絕入境的旅客，排除我國國民、取得居留身分及大陸地區人民經許可停留期達6個月以上的人，比如：陸生、在台工作者，這些人都是查得到的人，一定會讓他們繳清20萬元罰鍰。

許多旅客質疑，依照洗錢防制法，旅客出入境只能攜帶最多新台幣10萬元、人民幣2萬元及等值1萬美元外幣，若現金不足該如何繳納罰款？

農業委員會動植物防疫檢疫局表示，若現金不足，可以透過刷信用卡、銀行轉帳、ATM提款支應；如果都無法處理的話，就必須要跟旅客說聲抱歉，他被拒絕入境了。

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