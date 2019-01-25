澎湖防疫動起來 舉行非洲豬瘟模擬演練

2019-01-25 14:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾被前行政院長賴清德指名，非洲豬瘟防疫腳步過慢的澎湖縣，今日在西文里社區活動中心舉行模擬演練，縣長賴峰偉現場坐鎮，除指示防疫專線〈06〉9212839全天候暢通外，更積極爭取檢疫犬進駐，因應未來更為頻繁的兩岸交流。

澎湖因地理位置接近中國，被視為台灣防疫第一線，今年1月12日中國永興8號運搬船越界，查獲挾帶10公斤豬肉，雖檢驗後為虛驚一場，但也讓澎湖人捏一把冷汗，感受到非洲豬瘟疫情已兵臨城下，加上賴峰偉上任後積極推動兩岸直航，澎湖與中國間交流會愈趨頻繁，防疫必須更趨嚴謹。

今日的非洲豬瘟模擬演練，除縣長到場坐鎮外，還有農業科技研究院李明昌、台中防檢局副局長洪宗林、環保署南區督察大隊長李麗華、農漁局長陳晶卉、行政處長洪棟霖、環保局長蔡有忠等人，位在第一線查緝的海巡署第七岸巡大隊，出動40位弟兄參加，演練由澎湖縣家畜疾病防治所長郭仁政領軍。

針對非洲豬瘟防疫，賴峰偉表示有信心進行防堵，同時澎湖現有豬隻1500頭，僅占民生消費15分之1，其餘仰賴台灣本島供應，澎湖縣防疫專線將全天24小時待命，同時因應未來兩岸頻繁交流，賴希望中央支援防疫犬常駐，澎湖擁有離島首支警犬隊，建議防檢局支援技術，培養澎湖自己的檢疫犬，洪宗林表示會將縣長建議反映給中央。

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