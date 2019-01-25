高史博、中山大學「1號甜小鋪」特展 結合大溝頂11店家

2019-01-25 13:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕農曆新年將近，高雄歷史博物館與國立中山大學走進社區，在歲月醞釀出非凡生命力的鹽埕埔大溝頂歷史街巷內攜手合作「1號甜小鋪」展示櫥窗，結合新舊世代交織的鹽埕人文故事，集結11間在地甜點小舖推出「甜點地圖集章活動」，串聯形成新的博物館參觀體驗。

高史博表示，這次以行動博物館方式與多元的展示，在大溝頂共同為收藏城市記憶而努力，走入常民生活拉近博物館與大眾距離，從溫暖人心的甜點開始再次認識風華沉靜後的鹽埕大溝頂。

「1號甜小鋪」特展以推廣高雄文化、城市故事館為主，同時聯合鹽埕11間店家，包括ㄊㄡ喝奶茶、小吉屋脆皮雞蛋糕、仨人-燒K啊、沙普羅糕餅小舖、東美水果店、阿綿麻糬、婁記饅頭、廣德家-泰hi、樹 · sugoeat、鹽埕王家甜湯之家、鹽埕李二現烤甜甜圈等，舉辦「甜點地圖集章活動」。

這11間店家不論是陪伴街坊成長50年的老店，或新世代創業的新興力量，小人物不為人知的故事與堅持，在地深根茁壯，鼓勵遊客親自走訪，只要完成地圖中11家店的戳章蒐集，即可至「高雄市立歷史博物館」兌換相關禮品與店家優惠，藉此重新認識鹽埕埔新力與沉美。

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