高市冬天空品差不辦運動會 議員想翻盤、前議員有話說

2019-01-25 13:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市冬天空氣品質不良時、別辦運動會的做法，高市議員陳玫娟建議教育局調整，當時提議此案的前高市議員張豐藤透過臉書表示，孩子健康受損誰負責？

張豐藤指出，環保署對橘爆活動建議是學生減少長時間劇烈運動，紅爆則建議學生避免長時間劇烈運動，因此他在前年12月、於高市議會要求並作成決議，各級學校不得在秋冬空氣品質差時舉辦運動會。

他表示，前天陳玫娟議員於審查教育局預算時，要求翻盤不要規定冬天不能辦運動會，並且點名他搞不清楚狀況、造成學校困擾，請參考高雄市議會ivod影音隨選（在1小時16分50秒左右）；張豐藤轉述陳玫娟的理由：一、學校春夏活動多，包括畢業典禮，忙不過來；二、夏天熱，春天常下雨，辦活動麻煩。

張豐藤質疑，是學校困擾比較重要？還是學生健康比較重要？學生被迫在空氣品質惡劣時參加運動會，健康受損誰來負責？可否申請國賠？孩子是爸媽的寶貝，我們可以接受孩子在學校要嚴格訓練，但是絶不接受被強迫當空氣清淨機。

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