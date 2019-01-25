鄭問作品抵嘉 故宮南院跨時空看三國赤壁人物

2019-01-25 13:27

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕漫畫家鄭問作品來嘉義了！鄭問描寫赤壁書畫作品、日本浮世繪三國插畫創作的「赤壁與三國群英形象特展」，今天起至4月14日在故宮博物院南部院區登場，展出從三國到現代的243組的各類文物和藝術品，同時運用3D列印、AR科技，引領大家從歷史、文人和大眾流行角度感受三國群英形象。

南院「赤壁與三國群英形象特展」開展，由總策展人、南院副處長林天人主持，南院處長彭子程、嘉義縣長翁章梁及鄭問妻子王傳自等人列席。

林天人表示，三國故事迷人之處在於成就了人們的「英雄夢」，無論是「桃園三結義」的劉備、關羽及張飛；「治世之能臣，亂世之奸雄」的曹操；「既生瑜，何生亮」的周瑜及諸葛亮，三國人物及事蹟成為古今共通的創作主題。

鄭問曾獲日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，為該獎創立20餘年來首位得獎的非日籍漫畫家，此次精選當時他為日本電玩遊戲《鄭問之三國誌》及其後製作中國電玩遊戲《鐵血三國志》之設定原稿73件，呈現三國當代詮釋。

故宮南院指出，配合展覽，展場內AR互動區設計「貂蟬」及「孔明」兩版三國人物可讓民眾化身體驗；以赤壁圖及三國志通俗演義為底的互動創作卡，則可讓小朋友透過比對蓋印方式認識三國群英；一、二樓服務台憑門票索取限量「漫遊三國」故事小書，完成任務可集點換寒假「MUSE大玩家」活動精美好禮。

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