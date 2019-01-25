中市龍津高中 綜合教學大樓動工

2019-01-25 13:40

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市龍井區的龍津高中雖改制，有招收高中生，但是因教室不夠，高中生都還要到國中部的教室上課，為讓高中生有完整的教室上課，教育部補助1億4780萬元興建第一期綜合教學大樓，今日舉行動土儀式預計完工，預計109年6月完工。

今日舉行動土儀式，教育局長楊振昇、龍津高中校長賴炘棠、立委顏寬恒、市議員林孟令、張家銨、前議長林士昌等人皆到場共同見證，並為工程祈福。

龍津高中第一期教學大樓將興建5層樓，有高中部普通教室18間、專科教室6間、行政辦公室7間及會議室2間，為提升教育品質，持續建置多功能教室及裝設冷氣，提供師生舒適優質的學習環境。

龍津高中校長賴炘棠表示，感謝市府每年核定龍津高中約300萬元經費，改善學校設備，並規劃3年內逐年添購改制高中所需相關教學設備，以精進卓越的教育品質，追求創新教育。

教育局表示，龍津高中自106年改制招生至今，因缺乏教學大樓，高中部學生仍在國中部教室上課，為提供完善教育環境，台中市政府教育局補1億4780萬元興建第一期綜合教學大樓，提供學生更好的上課品質。

龍津高中表示，目前國中有23班，高中有12班，因為106年才改為完全中學，因此現今沒有高三生，但今年9月後，高二將升為高三，班級數也會增加。

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