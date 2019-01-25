大學學測登場 考生：英文考題活潑但難度不高

2019-01-25 12:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕108年度學科能力測驗今天登場，上午考英文，新竹考區試務中心表示，英文考科未傳出重大違規案件，有考生認為，雖然題目活潑，但難度不高。

竹南高中陳姓考生則認為，這次英文科選擇題難度較低，但作文題目十分靈活，必須要對台灣特色和文化有所瞭解，才能夠寫得出來。

陳姓考生說，若以1至10分來表示英文科難易度，今年作文題目難易度約有8至9分，選擇題則有5至6分，他說，今年作文考「你所驕傲的台灣特色」，並且要嘗試跟外國人介紹，算是比較生活化的題目。

而另名磐石高中丘姓男考生則說，今年英文科難易度跟模擬考差不多，克漏字部分比較難。

新竹市教育處提醒，學測已取消製發准考證，改寄發考試通知，裡面有試場資訊及准考證號碼，建議考生帶到考場，便於查詢試場位置等考試資訊，另外，考生應試時一定要攜帶包括國民身分證、有照片的健保卡、駕照、護照或居留證等目前採認的5種有效證件應試，其他皆屬無效證件。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/