侯友宜上仼滿月加碼 深澳鐵道自行車優惠到元宵

2019-01-25 12:41

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今年就職滿月，上午到瑞芳體驗深澳鐵道自行車，宣布延長優惠票價（單程每人100元）到2月19日元宵節，並開賣旅遊套票，要讓民眾一路暢遊RailBike及北海岸。

侯友宜說，去年堅決反對蓋深澳燃煤電廠，就是要保護北海岸豐富生態，政府也做了正確回應，讓這個地方永續保留下來，北海岸從淡水到三貂角，是北台灣最漂亮的景點，將結合RailBike積極推行環保旅遊的觀念，打造全台最美麗的青春山海線。

深澳鐵道自行車原訂優惠票價（單程每人100元）到1月底止，侯友宜今天宣布延長到2月19日元宵節，讓民眾從年假一直到元宵節都能以優惠票價前來暢遊，2月20日恢復原價150元，正式開始營運。

侯友宜也大力推薦瑞芳漁會及及社區媽媽的白帶魚米粉湯等漁村特色美食，新鮮漁獲結合媽媽的味道，吃到彷彿自家廚房中充滿人情味的特色料理。1月28日起同步開賣相關旅遊套票，2000份售完為止，套票預約可上新北市觀光旅遊網。

深澳鐵道自行車預計於1月28日0時整開放預約2月1日至2月3日班次，除夕（2月4日）休息沒開放預約，1月29日0時整開放預約2月5日至2月7日的班次，之後每隔一日開放後3日的預約，八斗子站及深澳站將各有7班次發車，詳細可上深澳鐵道自行車官網、深澳鐵道自行車粉絲團、新北旅客粉絲團、新北市政府觀光旅遊網。

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