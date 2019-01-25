「過年紅包」學問深… 吃土也不要忘記「安太座」

2019-01-25 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕結婚禮金怎麼包，坊間依婚宴場合已有約定俗成公定價供参考，但過年紅包到底應該包給誰？包多少？沒有標準答案，著實讓人頭大！

有一名蔡姓網友在臉書社團「爆料公社」中發文表示「吐血吃土的新年又要來了，紅包大家都怎麼包？」他還列單表示，自己要包的人有爺爺、奶奶、外公、外婆...等20位。

更將2月份的預估支出算了一下，包括保險、房貸、車貸；生活開銷、小孩學費、紅包，算一算可能超過8萬元，讓他直呼吃不消，還是吃土好了。

不少網友相當有共鳴，表示「包紅包真的很頭痛」、「看自個能力包啊」、「包給父母是必要的」、「女朋友就算了啦，分手錢都拿不回來」，網友笑說：「難怪一大堆人急著出國避難。」另有網友幫忙出主意，表示躲起來就簡單，這樣蒙混過去就不用包了。

也有網友建議，長輩紅包包2000元至3600元、晚輩包1000元、有在賺錢的可以不用包；還有網友表示紅包最少可包200元，並表示老人家要的是心意，平常要對長輩好一些，畢竟過年不論長輩、晚輩，有拿到紅包袋就很開心了。

另有網友發問「過年是『安太歲』重要？還是『安太座』（給老婆紅包）重要？有大師列出5點出面解答，表示「安太歲」可保來年風調雨順，屬性是香油錢但金額可以隨喜，更因為是神所以較寬宏大量，且12年只會輪值一次。

但「安太座」就不一樣，沒安太座除夕夜就等著雞犬不寧，屬性則是保護費但金額倘若是隨喜則可能會「衰死」，而太座是人，往後的60年都是她值班，孰輕孰重民眾自己決定。

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