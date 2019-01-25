學測英文不刁鑽 作文考「台灣最驕傲的人事物」

2019-01-25 12:20

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年學測英文科是今年大考首科，闈場內的試考生不覺題目刁鑽，考生活常識，如愚人節由來、餘音繞樑的心理作用等，英文翻譯則考高鐵，英文作文則要考生以身為台灣的一份子，寫出「台灣最讓你感到驕傲的是什麼？」敘述2面向或事物，來藉此介紹或行銷台灣。

大考中心統計，108年學測英文科有13萬8071人報名，到考人數13萬5941人，缺考率1.6％，跟去年接近；試務召集人沈青嵩指出，與各考區聯繫，僅啟用部分備用試場，如有考生罹患A型流感、水痘等突發傷病，約23間備用試場啟動。

而在英文試題上，大考中心副主任鄭中平表示，今年取材大多是有趣故事，希望引起考生閱讀興趣，如烤愚人節由來、天使魚的生態習性、餘音繞樑的心理作用等，入闈的試考生認為，試題中間偏易，只要文法概念清楚，加上細心就能準確作答。

成淵高中老師李宜樺表示，今年英文手寫題是「決勝關鍵」，因選擇題較易，如中譯英考高鐵營運，因此需翻譯出營運、職場效率、商務旅行等字眼，作文則是搭配108課綱素養導向，要考生運用語言來解決問題，要考生先說明2個台灣的驕傲特色，可寫名人、建築（台北101）或美食等，首段的說明恐花較多字數，結尾的介紹容易，但如何行銷台灣特色需思考。

松山高中老師陳可欣指出，今年英文題的難易適中，如閱讀測驗不論文章或選項都平易近人；中正高中老師吳佳穎則說，愚人節題組中的17題有陷阱，因文章是過去式，考生須考慮時態變化；建國高中老師劉家慧分析，今年細節題有10題比以往多，但出題友善，答案只需仔細，在題目文章附近3、4行內即可找到，另出現少見的文章組織題（第46題），鼓勵學生思考文章架構，對閱讀有幫助，樂見此題型出現。

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