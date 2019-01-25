龍崎暫列世界自然地景 環團籲經濟部要有作為

2019-01-25 12:36

〔記者蔡文居／台南報導〕經濟部計畫在台南市龍崎牛埔月世界設置廢棄物掩埋場，引起地方強烈抗爭，歷經十餘年，爭議不斷。台南市長黃偉哲今天宣布龍崎掩埋場暫列世界自然地景。台南社大環境小組召集人黃煥彰表示，這是黃偉哲市長給台南市民最大的過年禮物，他呼籲經濟部應明確表態並宣佈3月10日開發期限屆期後不再展延。

黃偉哲今天宣佈，龍崎牛埔列自然地景評估報告前，該開發計畫暫停施工，將專業相關單位進行古蹟審核，呼籲中央經濟部應不再展延並停止開發。

黃煥彰表示，期待經濟部長沈榮津應明確表態，並宣佈3月10日不再展延；同時經濟部應啟動與歐欣公司協商，買回51公頃的土地，以完整保留龍崎月世界地景。更希望小英總統與農委會主委能親臨現場，做更高階的政策宣佈，因台南市需中央協助解決與協助規劃。

市議員許又仁今天在議會表示，很高興黃偉哲市長做出這樣的決定，謝謝市長明智的決定。

龍崎牛埔月世界除了擁有完整的泥岩地景外，台南社大環境行動小組從2017年1月起，在台南龍崎牛埔里青灰岩周遭架設自動照相機，做生態調查。經過2年的調查，記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，其中，不乏保育類野生動物，生態之豐富，令人驚喜。

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