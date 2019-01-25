簡旭佑以網路行銷園藝 一條龍服務打出口碑

2019-01-25 12:40

［記者謝武雄／桃園報導］桃園區農會今天舉行農民節慶祝大會，會中也表揚各項比賽得主，其中簡旭佑參加市府舉辦的「農業創新經驗發表競賽」獲得亞軍；從事園藝的簡旭佑，接手父親事業後由單純的樹木種植、只做過路客生意，到擴大為園藝造景，透過網路行銷增加客源，還提供一條龍服務，在業界打出口碑。

現年38歲的簡旭佑，原本是修車師傅，24歲才回到家族接手園藝事業，目前專精於高檔的園藝事業，對象大都是建商建案或私人豪宅，除了種植黑松、羅漢松、針柏等高單價植物，也引進日本園藝植物，並提供售後維護，讓客戶倍感溫馨，也迅速在市場打出口碑。

簡旭佑說，原本家族事業只是單純的樹木供應商，如今進階為造園景觀業者，不僅要增加更多的設備、人才，父子倆為此經常吵架，最後父親看到成果後才轉而支持，最後也同意配合客戶需求，引進日本更高端的園藝植物。

總幹事黃烱倫也提到，去年是桃園區農會豐收的一年，除了創立百年外，農會存款高達132億元、放款103億元，更獲得農委會農金獎「經營管理與人才培育獎」，在全國3百多個農會當中表現名列前茅。

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