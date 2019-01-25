去年全國連線園遊會結餘84萬 救國團捐38弱勢團體

2019-01-25 12:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕救國團今舉辦「愛心捐款記者會」，將去年全國連線園遊會所得結餘84萬元，於農曆年前捐予全國38個弱勢團體。而台北市部分則捐給中華自閉症總會、財團法人脊髓損傷潛能發展中心等單位。救國團主任葛永光說，希望藉此拋磚引玉，希望大眾都能一起響應幫助弱勢團體。

葛永光說，這個活動是將去年10月27日全國連線愛心園遊會所得收入，透過各縣市捐助給當地弱勢團體。他感嘆這幾年收到捐款不容易，很多公益團體募款都有困難，而救國團也是盡一份心力幫助弱勢，這也是救國團存在的目的。他也期望人人努力、時時、處處做公益，讓台灣變公益寶島，有錢出錢、有力出力，讓弱勢能得社會大眾的幫助，實現國父的大同社會。

葛永光並細數救國團去年成績，包括10月21日發生台鐵普悠瑪翻車事件，救國團馬上啟動急難基金，捐助給事故中遭逢變故的卑南國中師生新台幣10萬元，並安排「張老師」心理輔導重建機制。今年2月23日，救國團將另外申請動支急難基金20萬元，替卑南的全體學生辦「青少年探索體驗活動」，幫助他們重新建立對生命的正能量。

此外，救國團去年也在各縣市結合社區，辦理了17場「扶弱送愛、傳愛台灣」公益嘉年華會全國公益連線活動，內容包括捐血、募集物資送愛心、寒冬送暖、機構慰訪、老人、育幼院及偏鄉部落送愛關懷等。

葛永光也談到今年1月18日至2月3日救國團的青少年冬令營活動，由於各類活動經費遭黨產會凍結，同時受到去年運動中心無法即時退費等事件的影響和衝擊，今年青少年冬令活動的參加人數比去年少了約1成，但救國團仍然釋出600個免費公益名額，讓偏鄉、身障、低收入戶家庭等弱勢孩子們，也能夠享有參加活動及學習成長的機會。

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