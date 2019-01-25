當心！市售塑膠瓦斯管線抽查 12件標示全不合格

2019-01-25 12:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕瓦斯氣爆事件時有所聞，而瓦斯管線好壞，是安全使用瓦斯重要因素之一，對此，行政院消費者保護處去年7月，分別在台北市、新北市、桃園市、基隆市購買12件樣品，進行商品標示查核，並於今日公布結果，發現全部都不符合規定。消保處表示，已請主管機關依法處理，並命業者改善中；若業者於60天內未改善，將可依法處2萬至20萬元罰鍰。

市售常見的瓦斯管線，有金屬、橡膠、塑膠等材質，對於塑膠材質瓦斯管線，經濟部標準檢驗局於106年9月27日已公布相關國家標準。消保處為維護消費者權益，特別於4縣市購買12件燃氣用塑膠軟管，價格從280元至2100元不等，其中2件樣品重複，但購買地點不同；後續同經濟部中部辦公室，依據商品標示法規定，就商品標示進行查核，發現商品標示全都不符合規定。

調查結果發現有7件未標示或未以中文標示商品名稱；8件未標示或未以中文標示淨重、容量、數量或度量等法定度量衡單位；10件未標示生產、製造商名稱、電話、地址或標示不完全、未標示或未以中文標示原產地、未標示主要成分或材料、未標示製造日期；11件未標示用途、使用與保存方法及其他應注意事項。

消保官王德明表示，今年12月底確認商品標示都不符規定後，已請經濟部中部辦公室進行處理，現在正要求限期改善。另外，提醒消費者，購買這類商品時，一定要向店家詢問是否為瓦斯使用，並看清楚商品標示，切勿將未標明瓦斯用途的管線拿來接瓦斯；當然最重要的還是業者要標示清楚，是否為瓦斯管用途、使用與保存方法及其他應注意事項，並呼籲一般大賣場、五金行、廚具店、瓦斯行等業者，不可將未標明瓦斯管用途的塑膠軟管，以瓦斯管名義販售，以免消費者誤將一般塑膠管當瓦斯管使用而發生重大危害。

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