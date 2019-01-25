龍崎掩埋場開發案停工 歐欣反擊：中寮隧道也不該施作

2019-01-25 12:00

〔記者吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕台南市政府今早宣布將龍崎掩埋場址列為暫定自然地景，要求停止開發，對此，歐欣環保公司也提出反擊，質疑日前的會勘沒有公信力，而同屬泥岩地形，且有更大量的山頭被鏟平作為中寮隧道改善工程，是否也同樣的不應該施作。

歐欣聲明指出，對於市府在2日內就通過龍崎掩埋場址為暫定保留地的決議，相當錯愕與不解，農業局暫邀請的諮詢委員，全都是反對該公司設置案的團體與個人，竟完全沒有公正的第三者前來。

歐欣強調，公司全程陪同，卻屢遭打斷發言，這種球員兼裁判，難昭公信，已經有既定立場的會勘，既然市政府早有定見，又何須讓反對人士當場汙衊。

歐欣也質疑學者黃煥彰在掩埋場預定地範圍外500公尺半徑內發現罕見動物，例如水鹿、梅花鹿、生態豐富為由，進場勘查泥岩地形，卻故意忽略這些影片並非在本廠區內拍攝。

歐欣認為，光靠影片就抹煞公司在這12年來在當地溝通的努力，以及完全忽視環評結果，卻又提不出科學證據，令人難以心服。

歐欣指出，台灣西南部有10萬公頃的泥岩地形，若不願意用萬分之1的9公頃，來做一般無毒事業廢棄物的掩埋區，屬同樣泥岩地形的中寮隧道的改善工程，也應停止施作。

歐欣也表示，若掩埋場的41公頃範圍要劃為暫定保護區，那麼10萬公頃的泥岩地形是否都應一視同仁都劃入保護區，但在這些地方，已存在著大量的工廠、建築、寺廟、土雞城等人為建設，是否更應該被關注。

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