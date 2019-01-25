20年後「豬肉比松露還貴」 網讚：這次防疫廣告有梗！

2019-01-25 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟疫情持續擴大中，各機關繃緊神經做防疫工作，陸委會這次推出穿越時空劇，時間拉到20年後，年輕人已不知豬肉長哪樣，以幽默的廣告提醒民眾，更贏得民心，網友紛紛大讚這次的廣告有進步、很有梗！

綜合媒體報導，影片中時空來到2038年，在非洲豬瘟爆發多年後，女主角拿著主管送的禮物回家，一進門爸媽不可置信的看著女主角手中的臘肉，爸爸還拿臘肉摩擦著臉，表情十分到位，隨後說出經典台詞「整個亞洲都沒豬了」、「豬肉比松露還貴」，媽媽更問女主角說：「你立了什麼大功嗎？」

該影片獲得網友一致好評，表示「這是值得鼓掌的宣導短片，趕快集合行政院所有部會，叫其他單位看一遍好好學一下！」、「是個會想一看再看的宣導片」、「真的很有哏，不錯不錯」。

另網友表示，要陸委會將該支廣告影片放到各大電視台黃金時段的廣告上，更有網友呼籲，不只有豬本身，其他相關的上下游產業鏈都會崩潰，該影片的觀看人數已來到25萬人次，更有2000多人轉發。

小編則回應，非常感謝大家愛戴，但因預算有限，真的要拜託大家告訴大家了，更希望電視台主動播報。

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