蘇貞昌：旅客帶非洲豬瘟疫區肉品須繳清罰鍰 不能放水打折扣

2019-01-25 11:08

〔記者李欣芳／台北報導〕非洲豬瘟來勢洶洶，行政院長蘇貞昌昨天深夜在臉書宣布，防疫視同作戰，25日0時起，外籍旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉類產品入境，經裁罰20萬元以上者，如果沒辦法立即繳清罰鍰，海關會拒絕入境台灣。蘇貞昌今天上午受訪強調一定要繳清罰鍰才能入境，不會問旅客錢帶夠了沒有，其他國家也一樣，大家要齊心合力，不能放水打折扣！

蘇貞昌今天參訪台灣漫畫基地「台漫六十 - 尋找軌跡TC60-Finding Tracks」特展，他表示，防疫視同作戰，為防範非洲豬瘟病毒入境，今天0時起，對於外籍旅客違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉類產品入境，一定要繳清罰鍰才能入境，希望大家配合。

被詢及蘇貞昌昨晚的臉書影片宣導有錯字，蘇說，他是希望政府在做什麼都讓大家知道，做影片的技術很好，但中文不太好，罰他寫10遍！

媒體詢問，旅客自非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品遭罰20萬者，若未當場繳清，直接拒絕入境，但大陸地區來台現金限帶2萬人民幣（新台幣不到9萬），刷卡也有上限，被詢及身上帶的錢不夠怎麼辦？

蘇貞昌說，當初入境時就不該帶著有病毒或有病毒之虞的的肉品進入我們的國家，這在其他國家也一樣，它的政府才不會問你錢帶夠了沒有，都是為了要保護國家安全，大家要齊心合力，不能放水打折扣。

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