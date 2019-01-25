環狀捷運線噪音、震動擾民 擬24小時實測

2019-01-25 11:03

〔記者何玉華／新北報導〕環狀捷運線第一期工程將完工，沿線居民在列車測試階段飽受噪音困擾，立委張宏陸今（25）日上午邀集相關單位在板橋文化路、民生路口8樓民宅內，實際感受列車經過時的的音響、震動，最後也達成將進行24小時噪音監測、尋找資源協助震動改善；台北捷運公司也表示，年後將進行隔音牆增高工程，預計7月完工。

早上出席會勘的單位包括交通部、環保署、台北捷運局、新北捷運局與環保局，還有介壽里里長李昆晏與住戶代表；李昆晏表示，環狀捷運沿線周邊居民抱怨，試車階段的噪音對生活品質造成困擾，睡眠品質都很差。

李先生家是面對捷運線第一排的8樓，開窗就可見捷運在樓下；他說，除了很大聲，房間也會在車經過時感受到震動；看完早上的列車行駛測試，他說，這車速比平常測試時慢很多。

早上9點實際測試列車來回在文化路、民生路口軌道轉彎的音量，測得約75到78分貝；張宏陸建議，應該配合里長、住戶，把測試噪音的儀器放一整天，實際測試早、中、晚、凌晨不同階段的音量，才能真正了解到民眾的感受。

由於捷運局沒有測試震動的儀器，張宏陸表示，他將向營建署或國家地震研究中心等單位了解有沒有相關設備，真正瞭解解決民眾問題；台北捷運工程局總工程司黃泰聰表示，正式營運時，噪音會改善，另外隔音牆部分也會進行改善，預計在7月底前完成。

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