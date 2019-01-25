清明連假 澎金馬航線1/28開放訂機票

2019-01-25 11:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年清明節有4天連續假期，交通部民用航空局今表示，規劃4月3日至4月8日為清明連假航空疏運期，航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機、放大機型因應需求；3航線將統一於1月28日上午9點開放旅客訂位。

航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）疏運期共飛航798架次、提供6萬5526個座位數；金門航線飛616架次、提供5萬9900個座位數；馬祖航線飛148架次、提供9940個座位數。3離島航線共計提供1562架次、13萬5366個座位數，後續將視需求狀況適時增班。

民航局表示，清明連假尖峰時段，包含4月3日至4月5日台灣出發往離島方向，及4月6日至4月8日離島出發回台灣方向，機票均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，讓有限空運資源獲更有效利用。民航局提醒旅客，因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。

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