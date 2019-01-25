龍崎掩埋場案 黃偉哲宣布暫列自然地景停工

2019-01-25 10:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕龍崎事業廢棄物掩埋場案出現重大轉變，市長黃偉哲今（24）日宣布暫定自然地景，依文資法規定要求歐欣公司即日起停止開發。

黃偉哲表示，依法定程序，台南市政府組成專案小組到現地做會勘結論，為了避免施工影響整體自然地景的保護，因此依文資法84條2項規定，將龍崎廢棄物處理場指定為暫訂自然地景，由於暫訂自然地景採比照古蹟的保護措施，所以歐欣公司應自即日起停止該地的所有水保工程。

黃偉哲表示，將依自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法第4條，請農業局擬具評估報告，並且與相關局處及學者專家組成審議委員會進行自然地景審議，預計1

年內完成評估審議。

黃偉哲強調，自己對於龍崎牛埔地方是有立場的，在擔任立委時，就跟許添財委員一起提案，但是現在擔任市長，市府應該秉持依法行政過程，這期間有許多團體提出指教，我們都虛心接受，但是市長還是依法來執法，現在也是依照相關法令規定，來做相關必要的法定程序，所以為了避免審議期間，當地的景觀或當地的地質被破壞掉，即日起歐欣就要暫停水土保持工作施工。

至於未來歐欣求償問題？黃偉哲表示，市府要非常謹慎執法，並沒有下結論，一切依法定程序走，相信這部份，應該不會是一個非常無法估計的問題。

牛埔里長陳泰祥肯定表示，這是很好作法，希望龍崎牛埔成為台南的後花園。

立委王定宇也表示，堅定龍崎掩埋場不開發立場，這也是他在地立委的責任，呼籲中央對龍崎掩埋場開發許可今年3月到期，應不再展延並停止，未來該處可與關廟連結自行車廊帶，推廣無害觀光。

市府這項重大宣布「保密到家」，今天仍有環保團體到市府「大門」外陳情，而當時市府正舉行記者會宣布政策決定。

市政府表示，為保護具有世界自然資產價值的龍崎堊地，避免施工造成自然地景無法回復，將依文化資產保存法第84條及暫定古蹟條件及程序辦法第2條緊急情事之規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景。

龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，是世界上少有的地形美景，只有在義大利、中亞和台灣有這樣的地形。

台南市政府同時呼籲中央經濟部，龍崎事業廢棄物掩埋場開發許可於今年3月到期後，應不再展延並停止開發，並投入研究及觀光等資源，將此具世界特色的泥岩堊地進行相關規劃與保護，為當地世界級自然景觀保存盡一份心。（11:42更新）

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