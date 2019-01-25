台東縣非洲豬瘟演習 饒慶鈴：過年9天防疫不放假

2019-01-25 10:26

［記者張存薇／台東報導］防範非洲豬瘟，台東縣也不缺席！台東縣今天舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，假設運豬車及養豬場受感染，進行全面管制、撲殺及消毒、疫情調查等，縣長饒慶鈴表示，全台東有426場養豬場，必須提高警覺，台東過年9天連假將湧入大批遊客，「防疫不放假」。

台東動物防疫所聯合環保局、消防局、警察局、陸軍台東地區指揮部等單位聯合演習，假設運豬車司機發現運送途中豬隻死亡而通報、也有養豬場發生疫情等狀況，過程逼真，屏東科技大學獸醫系教授林昭男提醒，非洲豬瘟傳播速度慢、但感染力強，通常豬隻大量死亡才通報，其實疫情已擴散1個月以上了，建議養豬戶若發現豬隻異常死亡就要通報，此外，運豬車司機、車內設備消毒也要落實、且追蹤載運過程中停車地點，確實杜絕疫情擴散。

饒慶鈴表示，除1月中已與海巡單位合作啟動加強港口稽查，養豬戶也要提高警覺，否則「台東若失守、全台灣應該就淪陷了」，春節9天連假將有許多遊客到台東，為了讓大家安心，台東縣春節期間「防疫不放假」。

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