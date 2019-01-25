豬肉改丟垃圾桶？ 防檢局：今跨部會會議後給一致作法

2019-01-25 10:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕環保署針對廚餘分流昨天丟出新政策，要求生豬肉、內臟、豬肉製品不丟廚餘桶，改丟一般垃圾，但是農委會先前呼籲民眾將可疑豬肉品交給防檢局處理，農委會防檢局長馮海東今早說明，今天會舉行跨部會會議，討論出一致流程。

農委會防檢局長馮海東表示，當初農委會針對民眾已經知道來源是中國的豬肉製品，呼籲大家不要隨意丟棄，應該要送到各地檢疫單位處理，因為這些已經知道中國豬肉製品有一定風險，如果只是丟棄垃圾桶，垃圾處理有掩埋或焚燒方式，丟出去可能被撿去或被野生動物食用，所以請民眾收到就直接交給防檢局。

馮海東解釋，現在環保署要進行的是廚餘分流的政策，所以是針對現在一般家庭或事業機關的廚餘中，將豬肉製品分類到垃圾中，如果有助於防範有問題的豬肉品進到廚餘系統餵豬當然是好的做法，但是還需要一套好的監管機制，例如如何防止垃圾中的豬肉製品被野生動物食用。

馮海東說，今天農委會和環保署就會進行跨部會會議，討論出一套標準做法，一有結論就會公布讓社會大眾知道。

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