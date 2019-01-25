竹北警好熱血 26、27日捐血可獲豐富好禮

2019-01-25 09:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「挽袖捐血，將愛心化為行動！」為在年節前儲備醫療用血，新竹縣政府警察局竹北分局高鐵派出所26日在竹北愛心樓，三民派出所27日將舉辦捐血活動，各提供數量有限的豐富獎品，希望號召熱血青年一起來捐血做愛心。

受到天氣濕冷影響，各地陸續「鬧血荒」，新竹捐血中心的血庫存量也呈現偏低情況，中心積極與各機關團體合作，擴大舉辦捐血活動。其中，三民派出所連續3年響應，今年更擴大與香園教養院愛心義賣合作，希望除了熱情捐血，也能幫助社福機構。

三民派出所（竹北市三民路345號）的「寒冬送暖，真心相伴」捐血活動，新竹縣後備憲兵荷松協會、竹北國際獅子會、三民義警分隊、三民民防分隊、三民志工分隊、三民警友站等也加入協辦，並獲得贊助單位相挺，現場將提供豐富獎品，有衛生紙一串、洗髮乳沐浴乳牙膏3選1、咖啡兌換券、有機小番茄、洗衣精、保鮮盒、蜂蜜蛋糕、手工香皂、好香米等，前2百名還會多送一串衛生紙。

高鐵派出所為年節前儲備醫療用血，26日上午8點半到下午4點，也號召大家到竹北愛心樓（竹北市光明十一路215巷8號）挽袖捐熱血，讓病患安心過好年，包括高鐵義警分隊、東興里辦公室、山崎獅子會也加入協辦。

26日也提供豐富獎品，當天完成捐血者，可獲贈手機座、白米、鏡子、棒球帽、西堤牛排愛心券、以及薑母鴨一碗等，紀念品數量有限，送完為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/