空污來襲！ 全台13測站飆「紅害」 17站亮橘燈

2019-01-25 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕今天各地天氣晴朗穩定，中南部地區擴散條件不佳，易有污染物累積，截至今天上午9時止，全台已有13測站達「紅害」等級，另有17測站亮起橘燈。

環保署空氣品質監測網公布的觀測數據顯示，截至今天上午9時止，全台已有17測站亮起代表「對敏感族群不健康」的橘色燈號，多數分布於西半部地區，此外，台中以南及金門地區共有13測站達「紅害」等級，空氣品質不良的程度將對所有族群的健康造成危害。

根據環保署今晨對全台空氣品質發布的一日預報，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部局部區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南以南位於尾流弱風區，擴散條件較差，污染物易累積，雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏局部區域及馬祖地區短時間可能達紅色警示等級。

環保署表示，雲嘉南高屏及金門地區的空氣品質已對所有族群不健康，呼籲民眾宜減少戶外活動頻率與時長，若有身體不適狀況應立即進入室內休息；中部與馬祖的空氣品質則對敏感族群不健康，敏感體質者宜避免非必要戶外活動，家中若有年長者及幼童的民眾應注意其健康狀況。

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