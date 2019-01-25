花蓮主燈搶先曝光 15公尺山豬霸氣十足

2019-01-25 09:20

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮太平洋燈會連辦7年，今年配合農曆過年適逢豬年，15公尺高的「山豬」造型主燈，昂首仰天、獠牙外露，搭配蹄下金元寶及金幣，外型霸氣十足，未亮燈已讓民眾「直呼驚人！」點燈儀式將於明晚在花蓮市六期重劃區舉行，並搭配開幕限定星空秀，提前迎接新年到來。

花蓮市街道3000盞大紅燈籠高掛，營造年味傳統街景，位在東大門夜市旁的六期燈區，「豬光寶氣耀洄瀾」主燈豎立，吸引來往民眾目光；花蓮太平洋燈會今年也設立雙燈區，主燈區及壽豐鄉鯉魚潭的紅面鴨的副燈區，將在明晚8點半同步「亮相」，閃耀花蓮夜空。

主燈區以15公尺高的「山豬」巨型主燈為特色，搭配科技光影燈及動感音效迎賓，即日起至2月24日止、晚間6時至9時30分，每半小時將展演3分鐘，一旁還設有人文科技劇場、印象花蓮燈區、互動光影藝術燈區、富貴迎春燈區等8大主題燈區可走訪。

位於壽豐鄉鯉魚潭風景區的副燈區，則有超夯的花蓮吉祥物「紅小鴨家族」在潭面戲水迎接遊客，每天上午10時起，每半小時有5分鐘的噴泉韻律秀，萌翻天的紅小鴨家族將搭配20公尺高的造型噴泉，隨著音樂搖擺起舞，優游潭邊。

花蓮縣政府觀光處長唐玉書說，主燈區今年還有以3D互動影像結合絢麗科技聲光效果的人影互動科技劇場，內容精彩可期，歡迎民眾共襄盛舉，看完燈會後，還可到一旁東大門夜市，欣賞街頭藝人表演並品嘗道地美食；若到副燈區與紅小鴨自拍打卡，並上傳花蓮觀光粉絲團，還有機會參加每天限量100份的紅面鴨扭蛋機活動。

她強調，縣府也瞄準明年台灣燈會，積極爭取主辦權，去年首次承辦國慶焰火後，湧入近10萬人潮，籌備工作及交通疏導獲得肯定，期盼爭取「2020台灣燈會」在花蓮，提升花蓮國際能見度，也同時締造更多人潮、商機。

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