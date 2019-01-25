把握好天氣尾聲！強烈冷氣團明晨報到 全台急凍剩10度

2019-01-25 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕今天持續回暖，是晴朗溫暖天氣的尾聲，氣象專家吳德榮表示，明晨起新一波「強烈大陸冷氣團」南下，影響範圍較前一波還廣，影響期間，部分地區低溫又將降至10度以下。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天西半部晴朗，東半部多雲有局部短暫降雨機率，由於冷空氣持續減弱，氣溫續升，北部高溫約可升至23度，中部及東部則在25度左右，南部高溫則可望回到28度上下。

吳德榮表示，明晨起新一波強烈大陸冷氣團南下，迎風面水氣增多，北海岸、北部山區及東北部地區將有局部短暫雨勢，大台北地區雲量亦增多，鄰近山區的平地偶有飄雨。他說，週日、下週一（27、28日）各地將轉「白天晴朗、早晚很冷」的天氣，中部以北沿海空曠地區，最低溫將降至10度以下。

吳德榮指出，根據最新模式模擬結果，下波強烈大陸冷氣團與剛過的這波強度相若，不過影響範圍較廣，對西半部而言，未來這波與前一波帶來的低溫差不多，但對東半部的影響明顯較強，提醒民眾屆時務必做好防寒準備。

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