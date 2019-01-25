武陵農場櫻花季2/7開跑 警方：有「總量管制」喔！

2019-01-25 09:12

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場櫻花季將從2月7日（大年初三）起跑至2月27日，共計21天。武陵農場為讓上山賞櫻花民眾能有安全的行車環境，悠遊高品質的賞櫻旅程，將比照往年規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，和平分局提醒民眾上山賞櫻要注意交通。

和平分局表示，武陵農場櫻花季實施總量管制，每天進場人數限制6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，其中一日遊遊客又分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客3200人；住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供的售票管道購買車票進場。

在台7線95公里牛鬥橋至台7甲線74公里梨山沿線路段將設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，屆時武陵農場人員於台7甲線與中124線（武陵路）入口處設置檢驗點實施管制。

和平警分局指出，台7甲線45至55公里（思源啞口至中124線路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車，將於花季期間規劃警力加強沿線交通疏導與管制，並運用重要路口「行車流暢中心」監控鏡頭，全面監控交通車流狀況並加強取締違規停車，期使道路順暢，有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

另因應農曆春節連假遊客車流湧入風景區，警方於谷關牌樓、東關路一段與分校巷口、東關路一段與溫泉巷口、梨山賓館前、中興路二段與武陵路口及中專1線15.3公里處等交通流量大路段（口）規劃交通崗及巡邏勤務，執行交通疏導，全力維持轄區行車順暢與安全。

和平分局長黃永志表示，春節及櫻花季期間到武陵農場旅遊，應注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具。如開車出遊，行前應詳加檢查車況、油料，山區道路狹窄彎曲，請小心慢行，遵守交通規則。天氣寒冷路面如有水痕亮光，可能是結冰現象，請減速慢行，避免打滑，以快快樂樂出門、平平安安回家。

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