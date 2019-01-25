行銷台中椪柑 盧秀燕開直播賣「砲管椪柑汁」

2019-01-25 09:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕拚經濟，與農業局長蔡精強合體直播行銷台中「砲管椪柑汁」及「博柑情柑橘禮盒」！

啥咪是「砲管椪柑汁」？蔡精強表示，一般市售果汁僅採高溫殺菌，影響水果的成分及風味，台中椪柑汁採用「超高壓殺菌」，特別從美國進口運用像「砲管」一樣厚的鋼管進行超高壓殺菌，才能完整保留水果本身的風味及營養，受砲管殺菌時間限制，30分鐘才產出1批，致每天限量3千瓶。

盧秀燕一聽，馬上問「怎麼不多買幾支砲管？」蔡精強笑說，因為砲管很貴，而且要「美國國防部同意才能進口」，台灣沒有生產；盧立刻表示「太誇張了吧！真的假的！」、「那我們台灣的砲管不行嗎？」蔡解釋「台灣沒做那種砲管」。盧市長連忙說「那待會要多買幾罐」，並將台中市生產椪柑汁取名「砲管椪柑汁」，兩人一搭一唱行銷椪柑。

除了椪柑汁，蔡精強並推薦東勢區農會推出的「博柑情柑橘禮盒」，禮盒內有台中的椪柑、茂谷柑，另有桶柑禮盒；盧秀燕也盛讚禮盒相當漂亮，柑橘也不易壞，很適合送禮。

農業局表示，椪柑為台中重要的水果，清香多汁、甜酸適中。市府持續協助各農會推廣國際市場，日前外銷40公噸優質精品椪柑至汶萊。同時，也藉由收購及推廣加工果品，減少市場椪柑流通量，維持椪柑售價穩定性，增加農民收益。

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