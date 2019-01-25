恐怖！台南PM2.5竟高達157 環保局懷疑儀器異常

2019-01-25 08:53

〔記者蔡文居／台南報導〕真恐怖！台南市今天上午空氣品質不佳，PM2.5濃度不僅破百，竟還高達157微克／立方公尺，創下近年來的最高紀錄。不過，南市環保局表示，今天空品確實不好，但也不致於這麼高，從趨勢分析，發現今天上午6時，PM2.5濃度瞬間偏高，懷疑應該是儀器異常，已向環保署反映。

根據環保署空品監測網顯示，今天上午6時，台南測站的PM2.5濃度一枝獨秀，竟高達157微克／立方公尺，排名全國第一，比排名第二的高雄前金站的83微克／立方公尺，高出近1倍。到了上午7點，台南站的的PM2.5濃度則略降至155微克／立方公尺，空品指標AQI則達171。到了8點則修正顯示「儀器異常」。

環保局表示，這幾天的空品，境外移入污染顯著，與境內污染合併累積，隨北風南下後，顯著堆積於風速較弱的南部，台南市空氣近日已明顯轉差，隨著風速更明顯減弱，滯留的污染物將更不容易擴散移動，近期空氣狀況都將較差，可能會持續至下週一。

環保局表示，因應這波空污，已採取應變措施，包括通報60家工廠執行固定污染源減排或自主管理措施，並加強防制設備操作，且須依污染防制計畫書進行減量。通報轄內營建工地，要求加強工區範圍灑水、物料加蓋。於新營、善化、台南、永康及安南等地區執行洗街335.8公里。執行柴油車及二行程機車路邊攔檢。執行雲嘉南高屏UAV聯合稽查，並通知民眾空品不良加強自我防護。

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