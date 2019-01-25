注意試場安寧！學測登場 13萬8千考生拚實力

2019-01-25 08:44

〔記者吳柏軒／台北報導〕108年大學學測今上午正式登場，一連2天施測，考驗今年13萬8千多名考生，大考中心不斷提醒，考生注意試場規則，記得攜帶身份證等足供辨識的證件應試，也禁止攜帶穿戴型裝置，同時提醒外界注意試場安寧，避免影響考生權益。

大考中心統計，今年學測共有13萬8390人報考，因今年是首度實施學測5科自由選考，不同以往一報名就要考5科，因此各科報考人數也產生變化，如國文有13萬8248人、英文有13萬8071人、數學有13萬6379人，而在社會跟自然2科的報考人數則較低，社會12萬4227人、自然11萬1775人，而若看5科全考比例，約佔總數7成。

另因應今年選考與素養試題變化，大考中心也調整考科順序，如今天第1節英文從9點20分開始，接著12點50分考國文選擇題，下午3點考社會科；明天第1節則考數學科，接著國文寫作，最後1節則考自然。考試時間上也有變化，如社會及自然2科因素養題型增，施測時間各110分鐘，給考生更多閱讀及思考作答時間。

大考中心提醒，考生各節5分鐘前打預備鈴才可進場，正式鈴響前不得翻閱試題本及書寫，考試開始20分鐘後就不能入場，同時入場後1小時內不得離場，考試結束鈴響就要立即停止作答，也禁止攜帶穿戴型裝置，手機、手錶等也禁止發出聲響，任何違規都將扣分，若被視為舞弊更可取消成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/