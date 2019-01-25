全球洪門募款8億 將興建洪門關公五袓廟

2019-01-25 09:39

〔記者張忠義／高雄報導〕中華全球洪門聯盟所發起的「洪門國際基金會」，日前獲頒泰國中央政府官方准證，全球洪門聯盟總會長劉會進，與來自中國、美國、泰國及台灣政商界朋友同飲「洪門兄弟酒」，見證洪門新紀元。

總會長劉會進指出，「洪門國際基金會」於元月17日獲頒泰國中央政府正式官方准證，由於洪門在泰國政界人脈豐沛，一般必須歷經1至2年才能走完的申請流程，該聯盟3週內即完成，殊為難得。

未來洪門國際基金會將擔負「洪門維新」、「數字洪門」及合法化、社團化、企業化、公益化、國際化等「洪門五化」的重任。

劉會進並指出，基金會發起時原本已有5千萬泰銖，經全球洪門募款後將再有8億泰銖匯入，將作為照顧洪門兄弟及家屬、弱小族群之用，同時也將進行籌建洪門關公五祖廟。

「洪門」創立歷史長達345年，全球昆仲近3千萬，包括國父孫中山、辛亥革命先驅黃興、革命女將秋瑾等皆是洪門中人，黃花崗72烈士中，有69人是洪門弟子。

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