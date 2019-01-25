今晴到多雲 明起冷氣團強襲下探10度

2019-01-25 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，昨夜至今清晨（25日）受到輻射冷卻效應影響，各地偏冷。今天為晴時多雲的好天氣，須留意日夜溫差變化。

氣象局表示，今天適逢大學學科能力測驗第一天，天氣與氣溫表現與昨日類似，各地為晴時多雲，僅東半部及北部山區有零星降雨。溫度方面，北部、宜花高溫可以來到22度左右，中南部及台東高溫約24至26度，請大家留意日夜溫差變化。

氣象局提醒，另一波冷空氣將於26日抵達，早上就會感受到溫度的落差，並且越晚越冷，也請大家多加注意。

週六（26日）另一波強烈大陸冷氣團南下，週日（27日）至下週一（28日）清晨強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中部以北及東北部低溫約10至13度，其他地區也只有12至15度。

其中26日深夜至27日清晨表現最為寒冷，台南以北及東北部沿海空曠地區有10度左右低溫發生的機率。天氣方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，中部局部區域短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南以南位於尾流弱風區，擴散條件較差，污染物易累積，雲嘉南、高屏及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，高屏局部區域及馬祖地區短時間可能達紅色警示等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 23 15 ~ 23 17 ~ 25 17 ~ 24

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