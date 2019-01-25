01/25 各報重點新聞一覽

2019-01-25 06:42

自由時報

冰箱冷氣舊換新 家電補助3千

經濟部節能家電補助方案拍板，部長沈榮津昨宣布，原則每一kW（千瓦）補助一千元、每台三千元為上限，以冷氣、冰箱為主，不包括電視；且必須是「汰舊換新」，民眾須出具舊家電回收等單據證明。沈榮津強調，此補助方案是經濟部的上限，地方政府可自行加碼，回溯到去年十二月七日實施。

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長照推家醫到宅服務

台灣邁入高齡社會，老人不只常見失能問題，更有多重共病與多重用藥問題，衛福部規劃「居家失能個案家庭醫師方案」，利用健保資料庫彙整慢性病多重用藥的失能長者，家庭醫師「主動出擊」到宅進行醫療服務、把關用藥安全，約十三萬八千人符合資格，力拚今年上半年實施。

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新黨聲援鄭惠中 藍天嗆打三立 恐嚇罪偵辦

資深藝人鄭惠中掌摑文化部長鄭麗君引發各界譁然，鄭惠中昨天在新黨多位幹部陪同下召開記者會，表示要向散播不實訊息的網友、媒體追究法律責任。支持者不僅高喊「擊垮綠色媒體」，藍天行動聯盟秘書長楊思聖還手持兩支棍棒在記者會現場遊走，不斷大喊：「三立記者在哪？我要打他！」雖未成真，仍造成恐慌。

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蘋果日報

運將抱病扛家枉死 妻哭：沒法律了嗎 酒測值爆表 醉男撞死3人

長期洗腎的劉姓運將為了生活，前天深夜洗腎後抱病跑車，載著3名乘客經台中大里橋，卻遭喝得爛醉的賴姓男子駕廂型車疑似闖紅燈攔腰撞上，當場翻車，造成運將和其中2名乘客共3人死亡，另肇事駕駛等3人輕重傷，肇事男子酒測值高達1.39毫克。計程車司機妻子得知又是酒駕殺人，崩潰哭問：「是沒法律了嗎？」防制酒駕團體痛批，「根本是酒駕殺人！」

噴槍奪命 女童死於氣體栓塞 檢傳喚女童父 首度重返現場模擬

高市3歲鄧姓女童遭空氣噴槍離奇奪命，為釐清死因，檢察官昨率法醫解剖複驗後表示，初看死因為「氣體栓塞」，但因女童身體有外傷、內傷，確實死因仍須等法醫報告出爐才能確定，檢察官下午並傳喚女童父親到案，並首度帶女童父親重返案發加油站模擬事發經過，逐一和女童父親確認相關疑點，釐清案情。

聯合報

環保署出新招 豬肉製品不丟廚餘桶

非洲豬瘟來勢洶洶，我國防疫策略卻腳步混亂。環保署昨天拋出新政策，要求生豬肉、內臟、豬肉製品不丟廚餘桶，改丟一般垃圾，此舉違反過去廚餘回收政策；農委會擔憂垃圾變成防疫漏洞，與環保署看法出現重大分歧。

委內瑞拉總統鬧雙包 美中新戰場？

委內瑞拉廿三日爆發大規模反政府示威遊行，反對派領袖、新當選的國會議長瓜伊多（Juan Guaidó）在遊行現場自行宣布就任臨時總統後不久，獲美國總統川普承認。各國紛紛表態，以中俄為首、力挺現任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），與美國領銜支持瓜伊多的陣營壁壘分明。

中國時報

兩岸同天演訓 美艦正好通過 三方秀肌肉 台海風雲詭譎

美陸台在台海演訓密度增強。兩岸昨都在巴士海峽與西太平洋海空域進行演訓，大陸軍機本周第2次遠海長訓，我海軍則首度秀無人機訓練成果，並派2艘軍艦在屏東外海模擬飛彈來襲；2艘美艦昨正好由南向北穿越台灣海峽。2019年開春，美陸台同日舉行軍事活動，似預告著今年台海情勢較以往動盪。

節能家電補助定案 冷氣電冰箱每台最高3000元

節能家電補助拍板！經濟部長沈榮津昨宣布，中央將補助民眾購買節能的冷氣與電冰箱每台最高3000元，雖然各縣市政府可自行加碼品項與金額，但地方均以財源為由不擬跟進。節能補助各縣市上路時間不同，最快2月可以申請，去年12月7日後購買都可回溯適用。

經濟部節能家電補助方案拍板、每台3000元為上限。（資料照）

家庭醫師可協助評估在宅患者的用藥安全與生理狀況；圖為示意照。（記者林惠琴攝）

藍天行動聯盟秘書長楊思聖手持兩支棍棒嗆聲要打三立記者，沒發現三立記者就在他面前。（記者陳昀攝）

委內瑞拉國會議長瓜伊多23日在首都卡拉卡斯紀念推翻希門尼斯（Marcos Perez Jimenez）軍事獨裁政權61週年的反對派集會上，宣布自任「代理總統」。（法新社）

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