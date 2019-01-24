模擬大型車內輪差視野死角 教小朋友認識道路殺手！

2019-01-24 23:08

〔記者李容萍／桃園報導〕「看得到我嗎？」國內近年頻傳大型車因視野死角造成騎士、行人等死傷意外，中壢監理站為減低大型車內輪差及視野死角車禍事故發生，提升交通安全，24日與太子駕訓班、立青駕訓班合作舉辦交通安全教育向下扎根計畫，模擬大型車內輪差視野死角場地擺設，教導幼稚園小朋友到駕訓班場地體驗「大型車視野死角」、「內輪差」等危險直擊，以眼見為憑進行震撼教育！

遊戲規則以「躲貓貓」方式進行，讓小朋友坐上大貨車的駕駛座當起小小司機，大型車兩側擺放視野死角布條，其餘小朋友站在前方及兩側視野死角上，請小小司機透過大車的左右後視鏡，或直接看向車子正前方，瞧瞧誰能夠一眼就看到站在車子旁邊或正前方的其他小朋友，結果根本看不到，讓小小司機實際了解大貨車司機叔叔開車時所存在的視野死角的危險。

接著，以氣球代替行人，在擺設好的內輪差場地進行大型車轉彎形成內輪差示範，結果大型車因轉彎形成內輪差問題，一個不小心跟靠得太近的人車發生意外、地上氣球瞬間爆掉，呈現內輪差的危險性，從中講解養成「保持距離」才是安全之道；小朋友最後前往汽機車考照地方利用場地內號誌與教練車進行，體驗左右擺頭、停看聽再通過路口的重要性。

中壢監理站站長吳金全表示，各監理站將結合各駕訓班及學校，運用駕訓班場地指導學童正確交通安全觀念，將陸續推展到國小、國高中等不同年齡族群。

吳金全說，「內輪差」就是車輛在轉彎時，前後車輪的行經軌跡所造成的差距，意即當車輛轉彎時，內側的後輪也會向內偏移，其偏移的軌跡與前輪軌跡間的距離叫做「內輪差」；行人或機車騎士遇到大型車要轉彎時，絕對要保持一定距離，以免因進入內輪差或駕駛視線死角釀成憾事，一般而言，小型車距離約50公分以上，大型車距離約6公尺至7.5公尺，是內輪差的安全距離。

此外，交通部已修正相關規定，新型大客車與大貨車皆須配有視野輔助系統，舊款大客車與大貨車則從明年元旦起全面強制加裝，包括左右兩側視野鏡頭及可顯示車身兩側影像的車內螢幕，於車輛右側裝設一個外部近側視鏡並於車輛右前側裝設雷達警示系統，以及可顯示車輛四周影像的環景顯示系統，以提高行車安全。

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