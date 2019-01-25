誰找工作？陪23歲女兒面試 媽媽搶答：她還小問我就好

2019-01-25 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕這樣恐怕女兒永遠找不到工作。一名公司主管日前在在臉書PO文表示，自己面試到一名23歲的女生，沒想到該女的媽媽全程陪同，除多次打斷原PO問話，還強調有什麼事情「問我就好，我可以回答」，由於這名媽媽不斷插話，最後該名主管只好明白向該女母親表示，「因為妳的介入，導致你女兒無法錄取」。

一名網友19日在臉書《爆怨公社》發文指出，為了補上公司祕書的職缺，當天一早就展開面試，不料竟然來了一位「媽寶」，因為面試者的媽媽陪著女兒一起來，「一進來就先握手、提禮盒，打扮的模式...要形容的話應該是要去吃喜宴一樣」，而面試者本人就站在媽媽後面靜靜的看而已。

該網友表示，原以為她媽媽只是來看看而已，沒想到卻是「全程陪同」，無奈之下只好請助理搬椅子過來給她媽媽坐，沒想到這只是開端，在接下來的談話中，媽媽竟代替女兒回答面試的問題，就連請女兒自我介紹，也是媽媽在搶話「我女兒很乖，以前考試都$#*$&%*@#&$.......」。

原PO聽到一半實在忍不住，便要求面試者本人親自回答，豈料媽媽還是回應「我女兒還小怕她講錯話啦，所以我直接說比較好。」甚至打斷原PO的話繼續說到「啊這樣美賽（不行）啦，她還小不懂事～問我就好，我可以回答。」

原PO這時嚴肅地告訴該女媽媽，「這位媽媽妳已經打斷我兩次談話，這樣行為有點失禮，請應徵者自己跟我們說」，這時媽媽才閉嘴，但還是不斷地在女兒耳朵邊傳話打PASS，「她女兒感覺很膽怯，眼神一直不敢直視我們，這種情況非常常見，只不過這次她膽怯的對象並不是我們，是她媽媽」。

眼見面試者始終沒有回應，原PO為了結束這個尷尬的情況，並給這名失禮的媽媽一個教訓，便果斷宣布面試結果，「很抱歉這位媽媽，因為妳的介入讓這次面試過程並不是很順利，我們無法錄取您女兒擔任這份職務。」內心更直呼「好想跟應徵者說，恭喜妳妳媽又幫你搞砸一份工作」。

文章曝光後引起網友熱議，紛紛留言「這位媽媽是打算奶孩子一輩子嗎」、「錄取他媽算了哈哈哈哈哈」、「強勢的媽媽造就弱懦的孩子」、「媽媽問題很大，可憐的孩子...難道她媽要養她一輩子？控制欲強到很可怕」、「以前都以為是笑話，沒想到竟然是真的」。

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