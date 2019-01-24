台北市產發局補助住宅冷氣、冰箱汰舊換新 最高可達1萬5

2019-01-24 22:58

〔記者楊心慧／台北報導〕經濟部能源局將補助民眾購買冷氣機與冰箱，每台上限為3000元，授權各地方政府提報計畫，台北市產業發展局說，台北市住宅補助標準為住宅冷氣每kW補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限，台北市每一家戶最多可以申請獲得1萬5000元汰舊家中老舊冰箱、冷氣的補助，即日期起可舊換新，並可追溯到去年12月7日。

台北市產發局說，今年將針對服務業汰換節能設備擴大補助項目，包含空調、照明、冰箱、停車場智慧照明及能源管理系統等。以服務業冷氣空調為例，每瓩空調系統，服務業補助2500元，服務業營業時間較長，耗電量大，全國統一補助標準較高。

至於補助住宅部門汰換冷氣及冰箱的部分，產發局說，補助標準為冷氣每kW補助1000元，冰箱每公升補助10元，兩者都以3000元為限，每家則以3台冷氣、2台冰箱作為上限。

中央的住宅補助部分則以冷氣、冰箱為主，但地方政府可視需求開放，台北市產發局仍以冷氣、冰箱為主要補助項目，並無增加其他家電。產發局說，台北市以冷氣、冰箱兩款家電進行補助，主要是因冷氣、冰箱節能效果最好。

產發局指出，民眾即日起已可購買冷氣、冰箱，只要在補助要點公告後，備妥相關資料，包括發票、新舊機器更換的現場照片，以及舊機經合法處理後所開立的廢四機聯單等3項資料才能申請補助。

產發局也說，台北市服務業擴大補助要點，住宅補助要點預定本月25日、28日即會公布。

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