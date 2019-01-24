學測明登場！桃市1.3萬考生上場 試務中心提醒這些事

2019-01-24 22:34

〔記者李容萍／桃園報導〕108學年度「學科能力測驗」，將於25、26日登場，桃園市計有1萬3508名考生，中壢考區考生人數6919人、桃園考區6589人，24日下午有許多考生查看試場。

中壢考區試務由中央大學承辦，設有4個分區，分別是第一分區中大壢中、第二分區育達高中、第三分區平鎮高中，以及第四分區復旦高中，共169間試場；桃園考區試務由長庚大學承辦，設有4個分區，分別是第一分區武陵高中、第二分區陽明高中、第三分區桃園高中、第四分區國立北科大附屬桃園農工，共164間試場。

大考中心提醒，考生25日入場應試時，須攜帶有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、護照、居留證等），若沒帶到，且到當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場或考（分）區試務辦公室者，將扣減其該節成績1級分。

今年學測考試時間和考科節次有稍作調整，國文科（選擇題）考試時間80分鐘，國語文寫作能力測驗90分鐘，英文考科與數學考科都是100分鐘，社會考科與自然考科則是110分鐘；第一天考英文、國文（選擇題）、社會，第二天考數學、國寫、自然。

經統計考場最容易發生的違規情事，即為考試期間手機鈴響，另外近年智慧型穿戴式裝置的流行（如智慧型眼鏡類、手錶類、手環類等）也是考生違規的大宗，此類穿戴式裝置具通訊傳輸功能，考生隨身攜帶進入試場即屬違規。兩考區提醒考生，除了身分證件及應考文具，行動電話、具通訊功能的穿戴式裝置及其他物品都應放在臨時置物區，切勿隨身攜帶以免違規，且放在臨時置物區的所有物品，考試期間皆不可發出聲響，以避免丟分。

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