應景！買刮刮樂好手氣中5000元 卻只淨賺1980元...

2019-01-24 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕距離春節連續假期還剩下8天，臉書上出現許多刮刮樂「小確幸」得主，有民眾今（24）日購買2000元「春節大紅包」刮刮樂，刮中5000元獎金，扣稅後實賺1980元，讓網友感到有些不划算。

民眾將中獎彩券照片公布到臉書社團「爆廢公社」，他購買2000元「春節大紅包」刮刮樂，該刮刮樂第1區、第5區與第7區只要刮出金額就可獲獎，第2區刮出2個相同金額才算中獎，第3區與第4區的號碼對中「幸運號碼」就能得到對應金額，第6區刮出3個相同金額即中獎，第8區採比大小玩法，左方數字大於右方就能得到對應欄位顯示的金額。

該位民眾指出，「第六感就覺得今年一定要，買一張2000元的刮刮樂來玩一下」，刮開第2區後發現中了5000元獎金，他表示自己過去買1000元彩券曾中得5萬元，但「5000元我就心滿意足了」，但民眾事後發現上傳照片時，兌獎QR Code未馬賽克，已將貼文刪除。

有網友指出，該張彩券中獎金額超過2000元，因此須扣除20%所得稅與千分之四的印花稅，總稅金為1020元，因此該位民眾可實得3980元獎金，再扣掉2000元刮刮樂費用，其實也只賺到1980元，但也有網友認為「不無小補」，許多網友在留言區留下英文字母「C」，希望能「吸」得他的好運氣。

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