抓寶自己畫！全台36校60師 學3D錯視繪畫技巧

2019-01-24 23:15

〔記者劉婉君／台南報導〕想抓什麼寶，自己動手畫！包括台南、嘉義、桃園、高雄、屏東等全台36所學校，總計60位老師，今天在國立台南高商學習3D錯視技巧，與會的學校除了有機會申請3D地景彩繪校園補助，8月還可在台南公車上彩繪，也希望老師們未來可以融入學校課程中。

2年一次的「Eureka！台南國際兒童電影節」，因應108新課綱，今年以「當代」為主題，主辦單位台南市教師會、台南市教育產業工會，先在南商舉辦「繪畫與3D錯視研習工作坊」，邀請南商廣告設計科老師莫嘉賓，教導與會的60名老師繪製3D圖像，皮卡丘、小火龍等寶可夢裡的角色，也成為老師們繪製的作品，學員們興奮地拿起手機拍下變成立體的創作。

台南市教師會理事長侯俊良說，參加工作坊的老師們，有機會報名申請「3D地景彩繪校園」，將遴選出15所學校，補助每校2萬5000元，由校方帶領學生一起在校園裡創作屬於自己的3D地景，並將有團隊到校拍攝紀錄片。另外，8月中也獲得台南市交通局的協助，要為台南市8輛公車彩繪3D圖畫。

台南市教育局長鄭新輝及市議員許又仁今天下午也到場欣賞老師們的成果，期待老師們將所學應用在教學上，帶領學生一起發揮創意。

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