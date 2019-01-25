春節返鄉難！「4大瓶頸」點出東部鐵路運量低關鍵

2019-01-25 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕春節將至，花東遊子返鄉列車「一票難求」，媒體分析東部鐵路運量打不開的「4大瓶頸」，包括東西幹線重疊、岸壁月台擋道、貨運列車多及雙軌化未連線，指「這些民眾可能看不見、但台鐵內部和軌道專家心知肚明的關卡和基礎建設，遲未被重視。」

東西幹線重疊 樹林—七堵大塞車

據《報導者》報導，樹林到七堵為台鐵營運軌道中最繁忙的路段，平均5分鐘就有1班車通過，扣除夜間養護鐵軌約5個小時，其餘19小時幾乎是滿載。若想從中增加開往東部的普悠瑪列車，勢必得犧牲往返基隆的區間車或西部幹線的對號列車。

交通部鐵工局提出「北宜直鐵」，讓開往東部的自強號避開嚴重「塞車」的七堵站，從南港站發車經雙溪到宜蘭，還可縮短現行路線18分鐘，也能有效增加班次提升運量。台灣鐵道暨國土規劃學會理事鄭羽哲提出，或是將東部幹線的自強號或普悠瑪全數改由南港站發車，雖然有些不便，不過南港有台北捷運可以轉乘，也是一個可以部分紓解樹林到南港之間擁擠排班的選項。

月台無慢車待避空間 普悠瑪再快也不能超車

至於宜蘭線（八堵到蘇澳）為全台鐵路彎道最多的路段，台鐵資深司機分析，即使特地購買普悠瑪或太魯閣這種可以高速過彎的傾斜式列車，卻因車站設計不良，許多站點無法讓慢車待避，快車根本無法超車，只能排在後面等待。若能在百福、四腳亭、猴硐等站增建備用軌道，就能提高列車待避與交會的彈性。提案曾向上反映多次，仍石沉大海。

貨運列車速度慢成路障 誤點害客車班次少

北迴線則是有「移動路障」之稱的貨運列車阻礙，是全台鐵路網中貨運列車最多的區段，載運水泥及煤礦的貨運列車不僅時速只有一般列車的一半，更常因各種因素延誤出班，影響東部線客車班次。有司機員提到「只要讓貨車準時，再透過車站內的待避軌道，就可讓東部線客車班次增加。只是不懂為什麼連徹底要求水泥廠準點發車，都做不到？」

花東線雙軌化不完全 常致連鎖誤點

最後是花東線的雙軌化未全面落實，總長150.864公里的台東線，目前卻僅有40.9公里雙軌化，且分散在「壽豐—南平」、「萬榮—光復」、「瑞穗—三民」、「玉里—東里」與「山里—台東」5個路段，單、雙、單、雙軌不能串聯，更造成列車排班極大困擾。若列車要在雙軌路段超車，還有可能和對向會車，只要稍有誤點，便會引發連鎖誤點。

台鐵副局長兼發言人杜微對上述瓶頸及瓶頸解法回應，針對北宜直鐵，當時評估經費遠超過買新車的200億元，也說待日後有經費再來做全面雙軌化。不過，台灣鐵道暨國土規劃學會理事長吳易翰則認為「如果還只是停留在哪一個方案要花多少錢，最終選擇花比較少錢的方案，那政策性的錯誤還是會繼續發生。」

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