婦大賣場掃完貨推車丟路邊 網批沒水準

2019-01-24 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕推車用完丟路邊？一名網友今爆料，日前她到台中好市多附近要停車時，竟看到一位婦人把推車上的物品放進後車廂後，就隨手把推車丟在大馬路上，而非拿回去賣場歸還，讓她看了超傻眼，而許多網友也不能認同這種行為，紛紛直呼「真的是超沒水準」。

網友今在臉書社團「爆料公社」上PO出影片指出，日前她在前往台中好市多的路上，遇見一名婦人正使用著好市多的推車，忙著將買到的物品放進汽車後車廂，然而從影片中可見，該名婦人使用完推車後，原本似乎有想把推車推回去賣場放，但疑似又見四下無人，乾脆就把推車丟在路邊，隨即上車拍拍屁股走人，殊不知整個過程都被網友的行車記錄器錄下。

該名網友還說，該名婦人不但把推車放著，要離開時還「雙黃線迴轉」，「真是會通靈，知道我會幫你把推車放回去呢！」

影片曝光後，許多網友紛紛留言，「原來我們路上看到推車，就是這種奧客放的」、「超級無敵沒水準」、「還雙黃線上大迴轉，三寶無底線」、「好市多日常」、「推回去很難嗎？」、「覺得以前那種要投幣的推車比較好」，不過也有網友認為，「說不定她是貼心以為你要去好市多，讓你先取購物車吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/