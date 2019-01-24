考生注意！學測明登場 考科節次及時間都有調整

2019-01-24 21:24

〔記者劉婉君／台南報導〕大學學科能力測驗明、後兩天（25、26日）舉行，台南第一考區9398名考生，比去年多201人，成功大學附設高級工業職業進修學校首度設置考場，而今年配合學測從5科必考，改為由考生依各校簡章校系規定考科選考，考科節次及考試時間均有調整，氣象局也以簡單的圖表提醒考生，注意26日會明顯降溫。

今年大學學測台南考區共有1萬1229名考生報考，其中，台南一考區試場設於台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中、長榮中學、成大附工，有9398名考生；台南二考區則設於新營高中，考生人數為1831人。不少考生今天查看考場。

無照片健保卡 屬無效證件

負責試務工作的台南大學及成功大學提醒考生，攜帶有效證件應試，包括國民身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照等正本，至於學生證及無照片健保卡則屬於無效證件。

週六氣溫急凍 要做好保暖

而26日週六將有冷氣團南下，氣象局也用簡單的圖表提醒考生注意學測2天的天氣，明天西半部多雲到晴，日夜溫差大，東半部局部有雨，南部地區白天氣溫為24至26度；26日冷氣團南下，北部及東北部天氣寒冷，其他地區也有明顯降溫，且愈晚愈冷，提醒考生做好保暖。

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