金光布袋戲新春巨獻 史豔文傳奇台中展出

2019-01-24 23:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕金光布袋戲「史豔文特展之神龍再現」今（24）日起至2月24日在台中新光三越中港店開展，以「神龍再現」為主題，展示「苦海女神龍」、「史豔文」等經典角色，並以嶄新造型重新與觀眾見面，希望帶來耳目一新的全新感受。

「金光布袋戲史豔文傳奇特展」開幕記者會，由國寶大師黃俊雄的兒子黃立綱介紹展覽內容，現場除安排戲偶展示，更展出大師黃俊雄的親筆劇本手稿，帶領戲迷朋友一窺70年代風靡萬巷布袋戲明星的風貌。

黃立綱表示，這次特展的主題非常特別，特別商借黃俊雄絕版的手稿劇本展出，也把劇中的場景帶到現場實體展現，讓民眾可以更了解布袋戲的拍片過程，而道具、布袋戲偶本尊等也都在這次展覽中呈現，拉近大家與布袋戲的距離。

出席記者會的副市長楊瓊瓔說，布袋戲在台灣人民的生活中佔相當重要的角色，她到國外時也很喜歡帶著「素還真」出去，許多國外朋友要學閩南語，她都建議來學布袋戲，就能學到最道地的閩南語。

文化局表示，金光布袋戲繼去年發布電影開拍消息後，積極在各地宣傳，舉辦巡迴展覽，從黃海岱五洲園、黃俊雄真五洲掌中劇團，到黃立綱金光布袋戲，戲偶身形變高、造型變得繁複細緻，但始終不變的是忠孝節義的教化與包容精神，而貫穿時代屹立不搖的傳奇角色正是「史豔文」。

金光布袋戲「史豔文特展之神龍再現」特展橫跨過年新春期間，即日至2月24日每日11時至22時展出。1月26日下午2時在台中新光三越中港店1樓戶外水舞廣場，將有金光群俠迎新春「角色快閃新春發紅包」活動。

2月2日下午2時在10樓天空劇場展區，則有新春戲偶回娘家同樂會；2月9日下午2時在1樓戶外水舞廣場舉辦金光群俠迎新春「角色快閃活動」；2月10在10樓天空劇場展區的金光道具手做教室，則有DIY手作體驗。

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