40名基隆更生人提前圍爐 歌聲、歡笑聲不斷

2019-01-24 20:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕農曆春節將屆。基隆市榮譽觀護人協進會今晚邀請60名更生人提前圍爐，邀請上學苑戒癮的更生人，獻唱多首歌曲，與更生人同樂。

年關將近，為了讓更生人、受保護管束者能過個好年，基隆市榮譽觀護人協進會今晚邀請40名生活陷入貧困的更生人及20名更生人家屬參加「春節關懷慰問」餐會，財團法人台灣更生保護會董事長、高檢署檢察長王添盛特別趕來，與更生人圍爐。

國際獅子會300F區基隆地區各分會出資9萬元，今晚7點在基隆北都飯店宴請更生人家庭，發放民生物資及慰問金給貧困更生人。

基隆地檢署檢察長陳宏達表示，再過幾天就過年了，關懷活動是希望撫慰弱勢個案長期生活於窘境的情緒，在溫飽之餘能感受到社會的愛心與關懷，希望這股關懷的暖流，可以鼓勵他們重新站起來。

餐敘時，書法名家馬水城老師更在現場揮毫，書寫了應景春聯給更生人與家屬帶回。

在向上學苑戒癮的更生人，為了感謝社會大眾在春節前夕的關懷，特別獻唱一首感恩，要謝謝長期對更生保護工作投入與付出的善心人士。

此外，春風合唱團也將獻唱「用心」和「路要自己走」兩首曲子，代表輔導老師對更生朋友的期許與勉勵，期望更生人在人生道路要選擇正確的路走，預祝更生家庭新春佳節愉快。

書法名家馬水城受邀到場揮毫，致贈更生人與家屬墨寶。（記者林嘉東攝）

國際獅子會 300F區基隆地區各分會員獻唱今年一定會好過歌曲，與更生人同樂。（記者林嘉東攝）

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