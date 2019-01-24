8種癌症免疫療法納健保 拚今年上半年上路

2019-01-24 19:32

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署今日召開健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議，針對免疫療法納入健保給付一事，會中達成共識確認8種癌症納入給付，今年編列預算8億元，由於資源有限，將鎖定已無其他藥物可使用，且反應較佳的病人適用，但實際給付範圍仍待2月會議確認。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，今日會議已達成共識，將黑色素瘤、非小細胞肺癌、典型何杰金氏淋巴癌、泌尿道上皮癌、頭頸部鱗狀細胞癌、腎細胞癌、肝癌、胃癌等8種癌症納入健保給付免疫療法的適用適應症。

不過，戴雪詠指出，今年編列健保給付免疫療法的預算約8億元，由於資源有限，將鎖定已無化療、標靶藥物等其他藥物可使用，且免疫療法經生物檢測發現反應較佳的病人使用，初步估算目標提供800人使用，但實際給付範圍仍待2月會議確認而定，因此實際使用人數屆時還可能會調整。

戴雪詠說明，待確認實際給付範圍後，下一步會與藥廠進行議價協商，若順利的話，期待可趕在今年上半年正式將免疫療法納入健保給付。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/