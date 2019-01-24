佳里「北頭洋飛番文化園區」 第一期步道工程完工

2019-01-24 22:51

〔記者楊金城／台南報導〕台南市建置全台第一個平埔文化園區踏出重要一步，佳里蕭壠社「北頭洋飛番文化園區」完成第1期環境步道景觀工程，將在28日啟用。北頭洋飛番文化園區預計以5年時間分5期完成，預估花費8千萬元。

現有北頭洋文化園區成立14年多，過去都是透過社區營造來做，文化館、公廨、平埔族高腳屋、瞭望台等都有老舊、損壞情形，必須整建。台南市民族事務委員會提出北頭洋飛番文化園區規劃案在去年展開。

台南市民族事務委員會主委汪志敏說，北頭洋飛番文化園區規劃分5期建置，市府編列2千萬元到2020年先進行3期工程。

汪志敏說，第1期步道前段完工後，第2期將進行後續飛沙崙步道、北頭洋公廨環境營造和收購私有地，第3期營造現有飛番墓，未來再爭取經費興建含北頭洋平埔文化館在內的北頭洋遊客中心。

最關鍵突破在收購北頭洋公廨私有地約2分地，過去由北頭洋發展協會向地主們租地，協會總幹事楊振鑰說，市府將以約700萬元收購民地，未來將在文化館前興建北頭洋遊客中心。

北頭洋阿立祖夜祭每年在農曆3月28日舉行，是南市平埔西拉雅五大夜祭中最先登場的，而北頭洋聚落是平埔原住民西拉雅族四大社之蕭壟社發源地，至今保存夜祭文化、公廨，未來更將成為第一座西拉雅文化園區「北頭洋飛番文化園區」。

楊振鑰說，園區第1期景觀步道從慶長宮到荷蘭井約350公尺長，荷蘭井周邊並已營造為小公園，第2期將再建置荷蘭井到飛沙崙山頂的300公尺步道、重建瞭望台，期望未來北頭洋飛番文化園區完成後能帶來遊客，體驗北頭洋平埔文化，成為觀光新亮點。

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