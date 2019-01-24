崗山之眼大年初一重新開張 初六前每日前88人免費

2019-01-24 20:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄「崗山之眼」將於2月5日（大年初一）重新開園，高市觀光局特別邀請資深藝人張琍敏代言，以拍攝MV方式行銷崗山之眼，為鼓勵民眾來崗山之眼，觀光局決定年初一到初六，每日前88名遊客免費入園，並發送限量蜜棗。

高市觀光局長潘恆旭表示，岡山地區擁有豐富生態及地質景觀、軍事設施和人文風貌，這次因應崗山之眼重新開園，觀光局結合地方相關協會，合作推出自然生態之旅，規劃串連阿公店水庫、月世界、一線天、養女湖及泥火山等四條自然生態路線，搭配在地專業的導覽解說人員，帶領遊客進行深度旅遊，相關內容可洽詢北高雄觀光發展協會。

除推展自然生態之旅，觀光局還結合皮影戲、名廟古剎、地方美食及冷泉等特色，製作在地人文之旅導覽地圖，提供遊客更多元豐富的行程推薦，2月5日開園後民眾可同步至高雄旅遊網下載地圖觀看，或至崗山之眼售票處索取紙本地圖。

潘恆旭說，崗山之眼重新開園特別邀請張琍敏小姐擔任代言人，以拍攝「再看我一眼」MV方式行銷，張琍敏為七0年代知名巨星，深受年長者喜愛，希望藉此機會鼓勵銀髮族多來崗山之眼走走。

相關交通及訂票資訊請至崗山之眼官網或臉書查詢。

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