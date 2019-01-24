超逆齡！女大生媽媽年過半百 長這樣讓女兒「很困擾」

〔即時新聞／綜合報導〕1名女大學生的媽媽近期內引發網友熱議，年過半百的她看起來與20幾歲時初生產完沒有兩樣，彷彿不受歲月摧殘讓許多女大學生羨慕不已，但身為她的女兒對此認為「媽長這樣我很困擾」。

女大學生在「Dcard」貼出多張媽媽的照片，她從媽媽20幾歲剛生完小孩時期開始介紹，照片中女子模樣清秀，抱著年幼女兒頷首對著鏡頭露出靦腆微笑，接著她公布媽媽「40幾」歲時期的模樣，水靈大眼的模樣完全看不出與前張照片相差20年。

女大學生再加碼讓媽媽「最近大概50」歲的照片曝光，能見到她的髮型始終如一是旁分式，露出的微笑就像凍結在30年前動人的模樣，該名女大生在2017年幫媽媽拍攝「網美照」，該名母親素顏的模樣，讓許多女大學生看完之後自認相形失色，就連自己的女兒都覺得「我肯定是垃圾場撿來的」。

大學網友們看完貼文後都感到相當吃驚，認為這名媽媽「逆齡基因」太過強大，還有人看到素顏照「以為（是）大學生」，更有網友好奇原PO與母親是否曾被外人「誤認為姐妹」，更有網友開玩笑地提到原PO是否被「誤認為才是媽媽」，PO文女大生透露媽媽凍齡的秘訣除了有娃娃臉之外，「也沒什麼保養，最重要的是有個很疼她的老公」。

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