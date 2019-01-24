華為產品引資安疑慮 南市府盤點並全面禁用

2019-01-24 19:24

［記者劉婉君／台南報導］中國華為資通訊產品引發資安疑慮，各國紛紛抵制，台南市政府也全面盤點所屬資通訊設備，配合中央資通安全政策，全面禁止使用。

台南市政府研考會表示，經盤點結果，市府資訊機房已確認無華為相關網通設備。將函文所屬各機關，要求個人行動裝置應避免連上機關內部網路，盤點所屬資通訊設備是否有華為設備，並提醒在採購資安網路設備時，應將資安洩漏風險列為評選的評分參考。

研考會強調，基於資安防護考量，國內中央研究相關單位包括工研院、國研院與資策會，已相繼宣布禁止華為設備連上內網，市府除了在硬體採購方面，配合採用政府共同供應契約，全面禁止提供中國產品；在機關網路連線部分，也採用政府網際網路服務（GSN），無法連上中國網站，可防止機敏資料外流。

市府指出，國安局已於2013年10月28日禁止華為公司到台灣投標，也建議主管機關要特別通令全國各機關不要採用中國產品。市府限制智慧型裝置（個人）存取市府內網重要資訊之權限，也經由每年定期的資訊安全宣導及資安內部稽核作業，建立市府同仁的資安意識。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/