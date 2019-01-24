民眾加油也加愛 捐獨老年菜金逾113萬

2019-01-24 21:46

〔記者蔡淑媛／台中報導〕民眾去加油，也為獨老加愛！華山基金會發起「包紅包、募年菜」活動，台糖加油站響應，動員旗下73個營業據點動員從去年12月開始邀請加油顧客發揮愛心，捐助年菜金，獲得熱烈響應，不到30天已募集113萬餘元，將在農曆年節為近2千名獨居長者溫暖加菜，今天開辦數桌，邀請獨老先圍爐。

台糖公司油品事業部執行長徐繼聖今天代表所有愛心民眾，轉交募得資金給華山基金會購買年菜、贈送社區獨居長輩，現場也率領團隊一同為長輩上菜，與部分弱勢長者提前圍爐。

徐繼聖感謝所有響應這次募年菜紅包年活動的民眾，不到30天就募集到113萬683元，將送年到1884位長者，在除夕享用到豐盛又溫暖的圍爐年菜，民眾的愛心讓長者們暖胃又暖心，溫馨過好年。

台糖加油站去年5月成立忠勇社區服務站，希望能提供在地弱勢居民及長輩更多元化的服務。

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